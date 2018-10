Polizeipräsidium Ulm / Eislingen - Dieb greift in Kasse / ...

(GP) Eislingen - Dieb greift in Kasse / Nach einem Diebstahl rannte am Donnerstagabend in Eislingen ein Mann aus einem Supermarkt. Die Fahndung nach ihm verlief bisher ohne Erfolg.

Ulm - Der Unbekannte war gegen 18.30 Uhr in dem Discounter in der Stuttgarter Straße. Er legte Waren auf das Kassenband und wartete bis sich die Kasse öffnete. Er griff in die Kasse, zog mehrere Geldscheine heraus und flüchtete. Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt und hatte einen Oberlippenbart. Er war mit einer schwarz/weißen Kapuzenjacke und einer schwarzen Mütze bekleidet.

