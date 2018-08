Polizeipräsidium Ulm / Eislingen - Einbrecher werfen ...

(GP) Eislingen - Einbrecher werfen Scheibe ein / Auf E-Bikes hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Eislingen abgesehen.

Ulm - Die Spuren des Einbruchs in ein Geschäft in der Stuttgarter Straße waren am Donnerstagmorgen nicht zu übersehen: Unbekannte hatten in der Nacht mit einem Schachtdeckel die Glaseingangstüre eingeworfen. So gelangten die Einbrecher ins Innere. Zwei E-Bikes und die Kasse machten sie zu ihrer Beute. Sie flüchteten unerkannt. Die Polizei in Eislingen hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach der Beute und den Unbekannten. Dazu sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei die Spuren. Diese geben den Ermittlern erste Hinweise. Der Schachtdeckel wurde durch die Einbrecher in der Richthofenstraße herausgehoben. Von dort transportieren sie ihn ungefähr 50 Meter zu dem Geschäft.

Die Polizei fragt deshalb:

- Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Wer hat in der Nacht in der Stuttgarter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder gehört, wie die Scheibe zu Bruch ging? - Wer hat Personen beobachtet die in der Richthofenstraße einen Schachtdeckel heraushoben?

Hinweise melden Sie bitte der Polizei Eislingen unter der Rufnummer 07161/8510.

