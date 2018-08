Polizeipräsidium Ulm / Eislingen - Falsch abgebogen und ...

(GP) Eislingen - Falsch abgebogen und Gegenverkehr übersehen / Fünf Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Eislingen.

Ulm - Kurz vor 14 Uhr war ein VW auf der Ulmer Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. An einer Kreuzung wollte die 19-jährige Fahrerin nach links in die Hauptstraße einbiegen. Das ist durch Richtungspfeile auf der Fahrbahn an dieser Stelle nicht erlaubt. Zur gleichen Zeit war ein Renault in der Gegenrichtung unterwegs. Den hatte die 19-Jährige übersehen. Die Fahrzeuge krachten zusammen. Dabei wurde die Fahrerin des VW sowie ihre 23 und 25 Jahre alten Mitfahrerinnen leicht verletzt. Auch die 32-jährige Fahrerin und ein 7-Jähriger im Renault wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle fünf Verletzten in eine Klinik. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper holte sie ab. Der Verkehr wurde durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu keinen größeren Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Polizisten schätzen den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf 4.500 Euro.

