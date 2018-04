Polizeipräsidium Ulm / Eislingen/Fils - Jugendliche brechen ...

(GP) Eislingen/Fils - Jugendliche brechen in Hütten ein / Kleine Hütten nutzten Jugendliche, um ungestört Alkohol konsumieren zu können.

Ulm - In den vergangenen Tagen brachen zunächst unbekannte Täter in zwei so genannte Wiesenhäuschen im Gewann Brunnenweiler ein. Sie richteten dabei nicht unerheblichen Schaden an. Die aufnehmenden Polizeibeamten fanden in den Hütten Alkohol und volle Aschenbecher. Sie gehen deshalb davon aus, dass sie von den Tätern dazu genutzt wurden, um ungestört Alkohol trinken zu können. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort am Freitagabend gegen 20.15 Uhr bemerkten die Beamten drei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren, die sie kontrollierten. Dabei räumten die Jugendlichen ein, in den Hütten gewesen zu sein. Sie hätten dabei aber nichts beschädigt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Eislingen dauern an.

