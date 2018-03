Polizeipräsidium Ulm / Eislingen - Im Rausch mit dem Roller ...

(GP) Eislingen - Im Rausch mit dem Roller unterwegs / Am Sonntag beendete die Polizei bei Eislingen eine gefährliche Fahrt.

Ulm - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 18 Uhr in Salach einen Mann, der offensichtlich betrunken war. Der stieg auf einen Roller und fuhr davon. Die Zeugin handelte richtig: Sie verständigte in Sorge um die Sicherheit die Polizei. Eine Streife traf den Zweiradfahrer zwischen Krummwälden und Ottenbach an. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 48-Jährige zu viel getrunken hatte. Dies bestätigte ein Alkoholtest. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Jetzt sieht er einer Strafanzeige entgegen.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

