Polizeipräsidium Ulm / Eislingen - Stoppstelle überfahren / ...

(GP) Eislingen - Stoppstelle überfahren / Bei einem Unfall am Freitag in Eislingen wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Ulm - Eine 31-jährige fuhr gegen 14.15 Uhr mit ihren Fiat auf der Poststraße in Richtung Göppingen. An der Einmündung zur Holzheimer Straße missachtete sie die Stoppstelle und fuhr in den Kreuzungsbereich. Dort prallte sie gegen den auf der Holzheimer Straße vorfahrtsberechtigten Smart einer 70-Jährigen. Der Fiat prallte in der Folge noch auf auf einen parkenden Volkswagen. Durch den Unfall wurden die beiden Frauen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Der Smart und der Fiat wurden abgeschleppt. An den drei Autos wird der Schaden auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

