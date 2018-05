Polizeipräsidium Ulm / Erbach - Automaten aufgebrochen / ...

(UL) Erbach - Automaten aufgebrochen / Unbekannte entwendeten Geldkassetten aus Waschanlage

Ulm - Ein Unbekannter brach am Sonntag gegen 00.45 Uhr an einer Waschanlage in Erbach zwei Metallschränke der dortigen Staubsaugeranlage auf. Hieraus entwendete er jeweils die innenliegenden Metallkassetten in denen das Münzgeld aufgefangen wird. In den Geldkassetten befand sich nur wenig Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++932308

