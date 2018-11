Polizeipräsidium Ulm / Erbach - Brand in Mehrfamilienhaus / ...

(UL) Erbach - Brand in Mehrfamilienhaus / Feuerwehr und Rettungskräfte waren am Freitag bei einem Brand in Dellmensingen im Einsatz. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Ulm - Das Feuer brach gegen 10.30 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Alle Bewohner konnten das Gebäude ohne Verletzungen verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge war die Brandursache ein technischer Defekt an einem Trockner. Der Schaden dürfte etwa 200.000 Euro betragen. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

Große Hitze, offenes Feuer und Elektrizität sind die häufigsten Brandursachen in deutschen Wohnungen. Vor allem in der Küche nehmen viele Wohnungsbrände ihren Anfang. Viele Brände sind vermeidbar, wenn die Menschen aufmerksam mit potentiellen Gefahrenquellen umgehen. Hier gilt "Vorsicht ist besser als Nachsicht". Sollte es dennoch zu einem Brand kommen, verlassen sie schnellstmöglich das Gebäude. Ein eigener Löschversuch sollte nur dann unternommen werden, wenn dieser gefahrlos möglich ist. Rufen Sie stets die 112!

