Polizeipräsidium Ulm / Erbach - Container geknackt / Am ...

(UL) Erbach - Container geknackt / Am Wochenende stahlen Unbekannte auf einer Baustelle in Dellmensingen Werkzeuge und Schläuche.

Ulm - Am Montag gegen 7 Uhr stellten Bauarbeiter den offenen Container in der Humlanger Straße fest. Diebe hatten das Schloss durchtrennt. Sie stahlen Maschinen und Hydraulikschläuche. Die Polizei hat Spuren gesichert und sucht die Einbrecher und Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweis-Telefon: 0731/1880.

+++++++2237711

