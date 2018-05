Polizeipräsidium Ulm / Erbach-Donaurieden - Opferstock ...

(UL) Erbach-Donaurieden - Opferstock aufgebrochen - Ein Unbekannter brach im Laufe des Freitages den Opferstock in der Kirche in Donaurieden auf.

Ulm - In der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr hebelte der unbekannte Täter in der St. Michael Kirche in Donaurieden den Opferstock auf. Er erbeutete nur einen geringen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die zur angegebenen Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden.

+++++++++++++++++++ (0875725) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/