Polizeipräsidium Ulm / Erbach - Gartenmöbel geklaut / Diebe ...

(UL) Erbach - Gartenmöbel geklaut / Diebe stahlen in den vergangenen Tagen Gartenmöbel von einer Terrasse in Ringingen.

Ulm - Der Diebstahl wurde am Dienstag gegen 7.30 Uhr entdeckt. Auf der Terrasse des Hauses in der Hetzengasse fehlte die gesamte Gartenmöbelgarnitur. Diebe müssen in den vergangenen die Möbel im Wert von mehreren Hundert Euro abtransportiert haben. Da die Garnitur aus vier Sesseln und einem Tisch besteht, müssen die Unbekannten zum Transport ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Die Polizei in Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in den vergangenen Tagen in der Hetzengasse verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Erbach unter der Tel.: 07305/933950 zu melden.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

