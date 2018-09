Polizeipräsidium Ulm / Erbach - Motorradfahrer verletzt / ...

(UL) Erbach - Motorradfahrer verletzt / Bei einem Unfall am Mittwoch in Erbach wurde ein Mann schwer verletzt.

Ulm - Der 67-Jährige fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad auf der Langen Straße Richtung Ortsmitte. Der Verkehr stockte. Der Mann stoppte seine BMW. Ein hinter ihm fahrender 34-Jähriger fuhr auf das Motorrad auf. Der 67-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Schaden an dem Motorrad wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Opel beträgt etwa 1.000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der 34-Jährige wird angezeigt.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Wer sich dann noch ablenken lässt, begibt sich schnell in Gefahr und gefährdet damit auch andere. Die Polizei rät deshalb zu ständiger Achtsamkeit. Damit alle sicher ankommen.

Hinweis: Sie wollen sich zum Thema "Verkehrssicherheit" informieren? Am 16.09.2018 findet im nahegelegenen Ulm der 12. Sicherheitstag statt. Auf dem Münsterplatz gibt es wieder zahlreiche Vorführungen / Attraktionen. Die Partner des Sicherheitstages informieren über die Themenbereiche der Verkehrssicherheit als auch über kriminalpräventive Themen, wie Einbruchschutz, auftretende Betrugsphänomene und Zivilcourage. Welches persönliche Verhalten ist richtig und welche Möglichkeiten gibt es, um das Risiko so niedrig wie möglich zu halten. " Was passiert, wenn's passiert" - wie läuft die Versorgung nach einem Unfall ab. Hilfsorganisationen geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit und geben Tipps und Hinweise beispielsweise zur Ersten Hilfe, Reanimation und im Brandfall.

