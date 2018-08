Polizeipräsidium Ulm / Erbach - Unfall zwischen Fußgänger ...

(UL) Erbach - Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrer / Nach einem Zusammenstoß in Erbach mussten am Donnerstagmorgen zwei Verletzte ins Krankenhaus.

Ulm - Eine 68-Jährige lief gegen 5.50 Uhr am rechten Fahrbahnrand des Kirchwegs in Richtung Erlenbachstraße. Von hinten näherte sich ein Radfahrer. Das bemerkte die Frau nicht. Genau in dem Moment als der 60-Jährige an der Frau vorbeifahren wollte, wechselte diese nach links. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann fiel auf die Straße und prallte gegen den Mast einer Laterne. Auch die Frau stürzte auf die Straße. Dabei wurde sie schwer verletzt. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus.

++++++++++1643167

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/