Polizeipräsidium Ulm / Erisdorf - Eine unerlaubte ...

(BC) Erisdorf - Eine unerlaubte Ascheablagerung löste einen Einsatz der Feuerwehr aus

Ulm - Am Samstagabend mussten gegen 22.15 Uhr die Wehren Erisdorf und Ertingen ausrücken, nachdem mehrere Bäume und Sträucher in Brand gerieten. Unbekannte Personen hatten auf dem Verbindungsweg zwischen Panoramaweg und Heudorfer Straße Asche entsorgt, wodurch das Gehölz in Brand geriet. Die Wehren hatten die Lage schnell unter Kontrolle, so dass sich das Schadensausmaß gering hielt.

