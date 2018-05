Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - BMW überschlägt sich

(GP) Geislingen - BMW überschlägt sich

Ulm - Auf der Geislinger Steige nach Amstetten ist am Montag gegen 19.40 Uhr ein 24-jähriger BMW-Lenker mit dem rechten Vorderrad gegen den Randstein geprallt. Beim Gegenlenker übersteuerte er den BMW und verlor dabei die Kontrolle. Im angrenzenden Straßengrabgen überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro. Der 24-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt.

