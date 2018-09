Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - Einbrecher gestört / ...

(GP) Geislingen - Einbrecher gestört / Klirrendes Glas hat am Donnerstag Einbrecher in Geislingen verraten.

Ulm - Ein Zeuge teilte gegen 3.40 Uhr mit, dass vermutlich eine Scheibe in der Bebelstraße eingeworfen worden sei. Außerdem sei jemand weggelaufen. Die Polizei überprüfte das sofort. An einer Gaststätte stellten die Beamten fest, dass die Scheibe kaputt war. Außerdem waren an dem Fenster Hebelspuren erkennbar. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten. Bislang konnte sie keine Verdächtigen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürften zwei Personen am Tatort gewesen sein. Einer davon habe eine helle Kapuzenjacke und eine helle Jeans getragen. Die Polizisten sicherten die Spuren. Diese werden jetzt von den Ermittlern der Polizei Geislingen (Tel.: 07331/93270) ausgewertet, um den Einbrechern auf die Spur zu kommen.

Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Geislingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

