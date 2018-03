Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - Gerutscht und ...

(GP) Geislingen - Gerutscht und geflüchtet / Nach einem weißen Nissan sucht seit Sonntag die Geislinger Polizei.

Ulm - Der Fahrer des Fahrzeug war kurz nach 9 Uhr auf der Fahrt durch die Karlstraße in Geislingen. Die Fahrbahn war glatt. Dafür war der Nissan wohl zu schnell. Er rutschte gegen eine Hauswand. An der entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Trotz des Schadens fuhr der Verursacher weiter. Ihn sucht jetzt die Polizei. Die sicherte die Spuren am Unfallort. Demnach dürfte es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen weißen Nissan Micra handeln. Der ist offenbar vorne links beschädigt. Das Polizeirevier Geislingen ermittelt (Hinweis-Telefon: 07331/93270).

++++++++++ 0497026

