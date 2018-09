Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - Kleiner Fehler, große ...

(GP) Geislingen - Kleiner Fehler, große Wirkung / Einen Unfall hat am Dienstagabend ein Mann in Geislingen verursacht.

Ulm - Gegen 17.30 Uhr saß der 35-Jährige in der Heidenheimer Straße auf seinem Motorrad. Dort gab er versehentlich zu viel Gas. Das Vorderrad hob ab und die Yamaha stellte sich auf. Das Motorrad kam auf die Gegenspur. Die Maschine stieß mit einem Skoda zusammen. Der 35-Jährige hatte sich schon vorher von seiner Yamaha getrennt. Er stürzte und verletzte sich schwer. Im Skoda erlitt die Fahrerin durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Beiden. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 17.000 Euro. Den 35-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Vollbremsung, Schleudern, richtiges Reagieren - schon im Vorfeld üben zahlt sich aus! Gerade Junge Fahrerinnen und Fahrer sind verhältnismäßig oft an schweren Unfällen beteiligt. Die Ursachen hierfür reichen von Leichtsinn, Imponiergehabe, überhöhter Geschwindigkeit bis hin zur mangelnden Erfahrung. Gerade diese kann in brenzligen Situationen zu gefährlichen Fehlern führen. Richtiges Verhalten in schwierigen Situationen kann man bei einem Sicherheitstraining unter fachkundiger Anleitung im "Schonraum Verkehrsübungsplatz" realitätsnah aber gefahrlos trainieren. Ein Sicherheitstraining ist die Gelegenheit, sich und sein Fahrzeug im Grenzbereich kennen zu lernen, der Situation angemessenes Verhalten zu üben und ErFahrung zu gewinnen. "Egal, ob Auto oder Zweirad! Wer Gefahrensituationen rechtzeitig erkennt und sein Fahrzeug sicher beherrscht, kann wesentlich dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden. Von den Sicherheitstrainings profitieren insbesondere Junge Fahrer mit ein- bis zweijähriger Fahrpraxis", sagen Polizei und ihre Partner und empfehlen solche Fahrsicherheitstrainings. Mehr Infos auf www.gib-acht-im-verkehr.de.

