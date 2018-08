Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - Motorradfahrer schwer ...

(GP) Geislingen - Motorradfahrer schwer verletzt / Eine Autofahrerin verursachte am Sonntag einen Unfall in Geislingen.

Ulm - Die 33-Jährige fuhr kurz vor 12 Uhr aus einer Tankstelle in die Karl-Grube-Straße. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 37-Jährige versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dadurch verlor er die Kontrolle über die Harley Davidson. Der Mann prallte gegen den Volkswagen und fiel auf die Straße. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Schaden am Volkswagen wird auf etwa 500 Geschätzt. Der Schaden an dem Motorrad beträgt etwa 3.000 Euro.

