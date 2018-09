Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - Nach Streit ins ...

(GP) Geislingen - Nach Streit ins Krankenhaus / Am frühen Sonntag mussten drei Männer von Geislingen zum Arzt.

Ulm - Vier Männer waren zuvor in einer Geistiger Kneipe aneinander geraten. Der Grund ist wohl in der Trunkenheit der Männer zu suchen. Denn die Polizei stellte bei fast allen später sehr hohe Promillewert fest: Drei der Vier hatten über zwei Promille intus. In diesem Zustand schlugen die 38 bis 46 Jahre alten Männer so aufeinander ein, dass drei leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die vier Männer. Sie sehen Strafanzeigen entgegen.

