Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - Rauchmelder alarmiert ...

(GP) Geislingen - Rauchmelder alarmiert Rettungskräfte

Ulm - Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Ebertstraße aus. Zwei Löschfahrzeuge mit 12 Einsatzkräften der Feuerwehr rückten aus. Sie mussten lediglich den Hausflur lüften. Der 36-jährige Wohnungsinhaber hatte einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen. Dieses brannte ein und löste die Warnmelder aus. Verletzt wurde niemand. Bis auf den Topf kam es zu keinem Schaden.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de,0959639

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/