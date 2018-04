Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - Stopp der Unfallflucht ...

(GP) Geislingen - Stopp der Unfallflucht / Nicht um den Schaden gekümmert hat sich eine Fordfahrerin am Dienstag in Geislingen.

Ulm - Gegen 16.10 Uhr parkte eine Fordfahrerin aus einer Parklücke in der Liebknechtstraße aus. Dabei streifte sie einen Audi. Der parkte am Straßenrand. Statt sich um den Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro zu kümmern, fuhr die Mondeofahrerin davon. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Unfall beobachtet. Deshalb wissen die Beamten auch, dass die Unfallverursacherin mit einem blauen Ford Mondeo unterwegs war. Der Pkw hatte ein Göppinger Kennzeichen. Die vordere Stoßstange war auf der linken Seite beschädigt. Das Aussehen der Autofahrerin, die den Unfall verursacht hat, konnte die Zeugin nicht erkennen. Die Polizei in Geislingen (07331/ 93270) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Unfallverursacherin.

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei. Sie hätten aufmerksam gehandelt und so Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

++++0598548

