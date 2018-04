Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - Unbekannter sucht in ...

(GP) Geislingen - Unbekannter sucht in Gartenhütte nach Beute / Nicht nur einen Rasenmäher nahm ein Einbrecher in den vergangenen Tagen bei einem Einbruch in Geislingen mit.

Ulm - Sonntagmorgen sah der Gartenbesitzer die Spuren: In den vergangenen Tagen brach ein Unbekannter das Eingangstor zu seinem Garten im Längental auf. In die Hütte kam er durch ein Fenster. Er machte einen Rasenmäher, eine Schlagbohrmaschine und eine Schleifmaschine zu seiner Beute. Damit flüchtete der Unbekannte. Seine Spuren ließ er an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei in Geislingen haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern erste Hinweise auf den Täter.

Hinweis: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Geislingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0631249

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/