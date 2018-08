Polizeipräsidium Ulm / Geislingen - Zwei Fahrer auf der ...

(GP) Geislingen - Zwei Fahrer auf der Flucht / Nur Schaden ließen die Verursacher zweier Unfälle jetzt in Geislingen zurück.

Ulm - Im ersten Fall entdeckte ein Zeuge am Mittwochmittag den Schaden an seinem Peugeot. Bereits am Samstag hatte er ihn in der Südmährerstraße geparkt. Ein Unbekannter war gegen den Peugeot gefahren und geflüchtet. Zurück ließ er nur 1000 Euro Schaden.

Der zweite Fall wurde am Mittwochnachmittag gemeldet. Auch hier wurde ein geparktes Auto angerempelt. Der Verusacher kümmerte sich nicht um den Schaden. Der Opel stand in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr in der Eybacher Straße. Laut Schätzung der Beamten liegt der Schaden bei 2.500 Euro.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270)und mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

