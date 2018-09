Polizeipräsidium Ulm / Gerstetten - Radfahrer wird ...

(HDH) Gerstetten - Radfahrer wird lebensgefährlich verletzt / Ein Autofahrer missachtet am Freitagnachmittag bei Heldenfingen die Vorfahrt eines Radfahrers.

Ulm - Ein 43-Jähriger zog sich am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der Mann war zuvor mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße L 1164, von Gerstetten her kommend, in Richtung Heuchlingen unterwegs. Als der Radfahrer auf Höhe Heldenfingen die Ein-/Ausfahrt zum dortigen Sportplatzgelände passieren wollte, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel in die Landesstraße ein. Der Radfahrer versuchte, durch eine Gefahrbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. In der Folge rutschte sein Fahrrad auf der regennassen Fahrbahn weg. Der Mann prallte mit dem Kopf gegen das Hinterrad des Opels und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 43-Jährige hatte keinen Schutzhelm getragen.

++++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U. Häckel) - 1653875 Email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/