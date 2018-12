Polizeipräsidium Ulm / Giengen - Einbrecher nehmen Bares ...

(HDH) Giengen - Einbrecher nehmen Bares mit / Geld erbeuteten Unbekannte am Samstag in Giengen.

Ulm - Wie die Polizei mitteilt suchten Einbrecher bereits am Samstag in Giengen nach Beute:

Zwischen 16 und 22 Uhr war der Einbrecher im Jauchertweg. Dort ging er zu einem Einfamilienhaus. Er brach eine Terrassentür auf und ging ins Innere. Überall suchte der Täter nach Brauchbarem. Er fand einen offene Geldkassette, griff hinein und nahm sich das Bare. Auch in einer Schublade fand er Geld. Das nahm er auch mit. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte.

In ein Gebäude im Ringental suchte ein Unbekannter zwischen 13.30 und 19 Uhr nach Beute. Hinein kam er, weil er ein Fenster aufbrach. Der Täter ging in das Haus uns suchte dort nach Brauchbarem. Er wühlte in Schränken und Schubläden und fand Geld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete damit.

An beiden Häusern haben die Einbrecher ihre Spuren hinterlassen. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Giengen (07322/96530) erste Hinweise auf die Unbekannten.

Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

