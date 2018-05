Polizeipräsidium Ulm / Giengen - Unachtsam Fahrer verletzt ...

(HDH) Giengen - Unachtsam Fahrer verletzt / Weil er nicht aufpasste hat ein Autofahrer am Donnerstag bei Giengen einen Unfall verursacht.

Ulm - Der 55-Jährige kam von Oggenhausen und wollte kurz nach 10 Uhr in die Landstraße nach Giengen abbiegen. Von dort her kam ein Mercedes. Den übersah der 55-Jährige. Sein VW stieß mit dem Auto zusammen. Dabei erlitt der Mercedesfahrer leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelte die Unfallursache. Den 55-Jährige erwartet jetzt eine Strafanzeige. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.

Missachten der Vorfahrt ist, nach zu schnellem Fahren, die zweithäufigste Ursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Diese Ursachen sind darauf zurückzuführen, dass die Menschen schneller vorankommen wollen und dafür Leben und Gesundheit anderer aufs Spiel setzen. Dagegen geht die Polizei mit gezielten Kontrollen vor. Sie will erreichen, dass sich die Autofahrer die notwendige Zeit nehmen, sicher ans Ziel zu kommen. Denn am Ende könne man durch so gefährliches Verhalten immer nur wenige Minuten gewinnen. Bei hohem Einsatz. Das sei es nicht wert, ist sich die Polizei sicher.

++++++++++ 0957602

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/