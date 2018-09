Polizeipräsidium Ulm / Giengen - Unfallverursacher ...

(HDH) Giengen - Unfallverursacher flüchtet / Sachschaden hinterließ ein Unbekannter am Donnerstag in Giengen.

Ulm - Kurz vor 7 Uhr fuhr ein Daimler in der Hossenriedstraße in Richtung Robert-Bosch-Straße. Ihm kam ein Fahrzeug entgegen. Weil der Fahrer nicht weit genug rechts fuhr, streifte er den Vito. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Die Polizei in Giengen (07322 / 96530) hat die Spuren gesichert und sucht nun den Unfallverursacher.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Opfern kann so geholfen werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

