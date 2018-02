Polizeipräsidium Ulm / Gingen - Polizei sucht ...

(GP) Gingen - Polizei sucht Unfallverursacher / Ganz und gar nicht klar ist der Hergang eines Unfalls von Dommerstag in Gingen.

Ulm - Viele Fragen wirft der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf, bei dem ungefähr 2.000 Euro Sachschaden entstanden sind. Die Polizei weiß, dass ein Lkw und ein Pkw gegen 16.30 Uhr in der Hindenburgstraße in Richtung Kuchen unterwegs waren. Der Lkw fuhr bei "Grün" auf der Geradeausspur los. An der Einmündung der Bahnhofstraße prallte das Fahrzeug gegen einen Pkw. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ob der Renault aber vor der Scania unterwegs war oder von der Linksabbiegespur auf den anderen Fahrstreifen wechselte, weiß die Polizei nicht. Deshalb sucht sie Zeugen zu dem Unfall. Die werden gebeten, sich bei der Polizei in Geislingen (07331/93270) zu melden.

