Polizeipräsidium Ulm / Gingen - Unter Drogen durch Gingen ...

(GP) Gingen - Unter Drogen durch Gingen unterwegs

Ulm - Am Freitag gegen 00.30 Uhr wurde ein Fiat in der Schulstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Den Polizeibeamten schlug Marihuanageruch aus dem Innenraum entgegen. Der 22-jährige Autofahrer gab spontan an, dass sein 23-jähriger Beifahrer gerade einen Joint geraucht hätte. Ein Drogenvortest bescheinigte dem Fahrer ebenfalls, dass er Drogen zu sich genommen hatte. Neben der Anzeige werden sie der Führerscheinstelle gemeldet.

