Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Aggressive Stimmung / ...

(GP) Göppingen - Aggressive Stimmung / Laute Musik war wohl der Auslöser einer Auseinandersetzung am Donnerstag in Jebenhausen.

Ulm - Mehrere Personen hörten gegen 20.30 Uhr vor einem Wohnhaus in der Boller Straße Musik. Dadurch fühlten sich Anwohner gestört. Die beiden Gruppen gerieten in Streit. Ein 39-Jähriger Anwohner nahm daraufhin ein Rohr und versuchte damit einen 26-Jährigen zu schlagen. Der Mann konnte dem Schlag ausweichen. Daraufhin entwickelte sich eine Rangelei zwischen den Männern. Eine 21-Jährige sprühte dem 39-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Dadurch wurde der Mann leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Die Polizei in Göppingen stellte das Rohr und das Pfefferspray sicher. Die Beteiligten werden nun angezeigt.

++++++++++++1691006

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/