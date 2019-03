Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Alkoholisierter ...

(GP) Göppingen - Alkoholisierter Autofahrer schanzt über Verkehrsinsel

Ulm - Ein 28-jähriger Audifahrer befuhr am frühen Samstagmorgen die Willi-Bleicher-Straße in Richtung Jebenhäuser Brücke. An der dortigen Verkehrsinsel verlor der Fahrer aufgrund Alkoholeinfluss und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schanzte über eine Verkehrsinsel und streifte einen Baum. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, musste jedoch Blut und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. An dem Audi entstand etwa 15000 Euro Sachschaden, an der Verkehrsinsel etwa 2000 Euro Schaden. Betrunkene Autofahrer müssen zudem damit rechnen, bei einem Unfall auf dem verursachten Schaden vollständig sitzenzubleiben - auch wenn sie vollkaskoversichert sind.

