Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Auto brennt / In der ...

(GP) Göppingen - Auto brennt / In der Nacht zum Montag brannte in Göppingen ein Auto.

Ulm - Ein Zeuge teilte am Montag gegen 0.45 Uhr mit, dass die Abdeckplane eines Autos in der Hohenstaufenstraße brennen würde. Die Polizei und Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand an dem Kia. So konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein technischer Defekt im Motorraum des Kia zu dem Feuer geführt haben. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Kia wurde abgeschleppt.

