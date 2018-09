Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Auto brennt nach ...

(GP) Göppingen - Auto brennt nach Frontalzusammenstoß / In Göppingen erlitten am Dienstag zwei Autofahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Ulm - Gegen 17 Uhr fuhr der Fahrer eines Mercedes die Eichertstraße in Richtung Klinikum aufwärts. Der 46-Jährige kam aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Der Mercedes prallte frontal gegen den entgegenkommenden Dacia eines 63-Jährigen. Durch den Aufprall zogen sich beide schwere Verletzungen zu, sie konnten sich aber in Sicherheit bringen, bevor der Dacia nach dem Zusammenstoß in Brand geriet. Die Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus.

