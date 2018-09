Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Autofahrer gefährdet ...

(GP) Göppingen - Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer / Ergänzung zur Pressemitteilung vom 03.06.2018 - 10:10

Ulm - Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat einen seit längerem gesuchten Verkehrsrowdy dingfest gemacht. Der 34-Jährige aus dem Landkreis Göppingen steht in Verdacht, mehrfach unter Drogeneinfluss gefahren zu sein und zahlreiche Verkehrsverstöße begangen zu haben. Anfang Juni gefährdete er in Göppingen bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle zahlreiche unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Die Polizei kam dem Mann auf die Spur und stellte im August seinen BMW als Tatmittel sicher. Er selbst hielt sich versteckt. Grund hierfür dürfte unter anderem auch ein bestehender Haftbefehl wegen einer noch nicht verbüßten Haftstrafe gewesen sein. Aufgrund des Fahndungsdrucks stellte sich der Gesuchte jetzt den Behörden. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugseinrichtung.

