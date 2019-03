Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Autofahrer unter ...

(GP) Göppingen - Autofahrer unter Drogeneinfluss verursachte Unfall / Ein 28 Jahre alter Mann musste zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben

Ulm - Am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr fuhr ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Boller Straße in Göppingen. An der Einmündung der Von-Sprewitz-Straße wollte er nach links abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Mercedes eines 55 Jahre alten Mannes. Es kam im Einmündungsbereich zum Unfall. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 14.000 Euro. Da der 28-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft sein Führerschein beschlagnahmt.

+++++++0536813

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/