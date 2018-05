Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Berauscht und ohne ...

(GP) Göppingen - Berauscht und ohne Führerschein / Gleich mehrere Verstöße beging ein Mann in der Nacht zum Montag in Göppingen.

Ulm - Die Polizei kontrollierte am Montag gegen 1 Uhr den Fahrer des Renault in der Christian-Grüninger-Straße. Der 39-Jährige roch nach Alkohol. Zudem hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter Drogen stand. Zwei Tests bestätigten den Verdacht. Der Mann kam in eine Klinik. Dort nahm ihm eine Ärztin Blut ab. Die Polizisten ermittelten, dass der Mann keinen Führerschein hat. Den 39-Jährigen erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

