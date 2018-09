Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Betrunken Auto gefahren 1

(GP) Göppingen - Betrunken Auto gefahren 1

Ulm - Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitag gegen 22.40 Uhr ein Fahrzeug, welches in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte durch Beamte des Polizeireviers Göppingen in der Stuttgarter Straße festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 43-jährigen Fahrer fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Da der Alkoholwert des Mannes deutlich über der Grenze zur absoluten Fahrtauglichkeit lag, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

