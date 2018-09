Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Betrunken Unfall ...

(GP) Göppingen - Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet / Ein betrunkener Autofahrer verursachte einen Verkehrsunfall und flüchtete zunächst, stellte sich aber wenig später der Polizei

Ulm - Einen Sachschaden von rund 17.000 Euro verursachte ein 42-jähriger VW-Fahrer am Freitag gegen 23.45 Uhr in der Nördlichen Ringstraße. Der Mann wollte von der Reuschstraße in die Nördliche Ringstraße abbiegen. Weil er zu schnell war kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei geparkten Autos zusammen. Diese wurden noch auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Der Mann flüchtete zunächst, kehrte aber nach geraumer Zeit zurück an die Unfallstelle und stellte sich den bereits vor Ort anwesenden Polizeibeamten. Diese konnten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch feststellen, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde, welcher den Verdacht bestätigte. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen.

