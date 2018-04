Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Beute: Schwein / In ...

(GP) Göppingen - Beute: Schwein / In einem Einkaufsmarkt in Jebenhause suchte ein Unbekannter Dienstagnacht nach Beute.

Ulm - Zwischen 20 und 9 Uhr war der Täter in der Sudetenstraße. An einem Einkaufsmarkt brach er eine Tür auf. So kam er ins Innere. Dort suchte er nach Brauchbarem. Er fand ein grünes Porzellan-Schwein. Es war gefüllt mit Geld. Er machte es zu seiner Beute. Außerdem nahm der Einbrecher noch eine Kasse, eine Flasche Alkohol und Zigaretten mit. Seine Spuren ließ der Täter an dem Tatort zurück. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Heiningen (07161/632060) erste Hinweise auf die Täter.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

++++0603588

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/