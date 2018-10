Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Brand in Krankenzimmer - ...

(GP) Göppingen - Brand in Krankenzimmer - Glimpflich ausgegangen ist am Samstagmittag ein Brand in einem Krankenzimmer einer Göppinger Klinik.

Ulm - Gegen 12:30 Uhr kam es am Samstagmittag in einer Göppinger Klinik zum Ausbruch eines Feuers in einem Krankenzimmer. Grund dafür war das Fehlverhalten des Zimmerbewohners. Durch das fahrlässige Verhalten des 68-jährigen Patienten geriet die Bettwäsche in Brand. Das Feuer griff schnell auf die Tapete über. Zwei Pflegerinnen handelten schnell und richtig. Sie löschten das Feuer und brachten die weiteren Patienten in Sicherheit. Da viel Rauch entstand atmeten die beiden Frauen Rauchgase ein. Sie wurden vorsorglich in einer anderen Klinik ambulant behandelt. Die Feuerwehr Göppingen war mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch das schnelle Handeln der Pflegerinnen und der Feuerwehr wurden keine weiteren Personen verletzt und konnte das Feuer nicht auf das Gebäude übergreifen. Der entstandene Sachschaden im Krankenzimmer beträgt etwa 5.000 Euro. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf.

+++++++++++++++++++ (1940071) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/