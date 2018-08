Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Einbrecher hebelt Türe ...

(GP) Göppingen - Einbrecher hebelt Türe auf / Werkzeuge waren die Beute eines Unbekannten am Wochenende in Göppingen.

Ulm - Der Einbruch wurde am Samstag gegen 11.30 Uhr festgestellt. Ein Unbekannter hatte irgendwann ab Freitag 21 Uhr die Türe eines Gebäudes in der Roßbachstraße aufgehebelt. So kam er in das Gebäude. In dem Haus durchsuchte er die Räume. Der Dieb fand mehrere Werkzeuge. Die nahm er mit. Die Polizei sicherte die Spuren. Jetzt sind die Beamten der Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) auf der Suche nach der Beute und dem Dieb.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Wie auch bei diesen Fällen jetzt deutlich wurde. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen und Umgebung ist diese unter Tel. 07161/63-2205 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

