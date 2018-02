Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Einbrecher nimmt Schmuck ...

(GP) Göppingen - Einbrecher nimmt Schmuck mit / Montagnacht suchte ein Unbekannter in einem Geschäft in Göppingen nach Beute.

Ulm - Dienstagmorgen sah ein Zeuge die aufgebrochene Eingangstür an dem Geschäft in der Freihofstraße. In der Nacht war ein Einbrecher in den Verkaufsraum gegangen und hatte dort nach Beute gesucht. Er fand Schmuck, nahm ihn und flüchtete damit. Seine Spuren ließ der Unbekannte am Tatort zurück. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Göppingen (07161/632360) erste Hinweise auf den Täter.

