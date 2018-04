Polizeipräsidium Ulm / Göppingen, Eislingen, Salach, ...

(GP) Göppingen, Eislingen, Salach, Türkheim - Unfälle fordern Verletzte / Im Landkreis Göppingen wurden am Mittwoch bei fünf Unfällen sieben Personen verletzt

Ulm - Der erste Unfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr in Salach, berichtet die Polizei. Zu dieser Zeit bog ein 82-Jähriger von der Hauptstraße nach links in die Weberstraße ab. Er übersah, dass ein Opel entgegenkam. Der stieß mit seinem Audi zusammen. Der Opelfahrer und dessen Sohn erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachen den 38- und den 8-Jährigen in eine Klinik. Zwei Abschlepper holten die Autos ab. An ihnen war ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden.

Fast zeitgleich krachte es in Göppingen. Auf der Stuttgarter Straße war ein Opel in Richtung Faurndau unterwegs. Der Fahrer bog kurz nach 8 Uhr nach links in eine Einfahrt ab. Dabei übersah der 36-Jährige einen Audi. Der kam ihm entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 27-jährige Audifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 6.000 Euro.

Gegen 14.50 Uhr kam es in der Ulmer Straße in Eislingen zu einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin. Die Radlerin fuhr auf dem Gehweg der linken Seite stadtauswärts. Und das obwohl auf der rechten Seite ein Fahrradweg war. Zeitgleich bog ein VW von einem Grundstück in die Ulmer Straße ein. Der 51-Jährige übersah die Radfahrerin. Das Rad prallte gegen den VW und die Frau stürzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 32-Jährige eine Klinik

Gegen 18 Uhr war eine Yamaha von Nellingen in Richtung Türkheim unterwegs. Hinter dem Biker fuhren ein Auto und eine Suzuki. Der Jugendliche bog kurz vor dem Ortseingang Türkheim nach links in einen Feldweg ein. Der 23-jährige Suzukifahrer schätzte die Situation falsch ein. Er überholte das Auto und rammte die Yamaha. Dessen 17-Jähriger Fahrer verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Suzukifahrer konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren. Die Yamaha war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bekannte des Fahrers bargen holten sie von der Unfallstelle ab. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 1.000 Euro.

Der fünfte Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr in Göppingen. Eine 33-Jährige bog von der Maitiser Straße in die Straßdorfer Straße einbiegen. Dabei übersah die Fordfahrerin eine Yamaha. Die kam von links. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen in eine Klinik. Das Moped wurde wieder aufgerichtet und sicher abgestellt. Der Ford war noch fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4.000 Euro.

In allen Fällen ermittelt jetzt die Polizei. Die Unfallverursacher sehen Strafanzeigen entgegen.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei.

