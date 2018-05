Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Eskalation an den ...

(GP) Göppingen - Eskalation an den Skateranlagen - Nach einem Handydiebstahl wurden die eingesetzten Polizeibeamten geschlagen und bedroht.

Ulm - Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es an den Skateranlagen in der Mörikestraße zunächst zu einem Handydiebstahl. Zwischen dem 17-jährigen Täter und dem Handybesitzer entbrannte ein Streit. Die alarmierten Polizeibeamten des Polizeireviers Göppingen trennten die Streithähne voneinander. Ein 19-Jähriger mischte sich ein. Er schlug die Hände eines Polizeibeamten weg und schlug dem Polizisten zudem gezielt auf den Arm. Bei seiner Festnahme trat der junge Mann dann gezielt gegen die Beine einer Polizistin. Außerdem beleidigte er die Beamten auf das Übelste. Der Täter des vorangegangenen Diebstahls tat es seinem Kumpel gleich. Auch er beleidigte und bedrohte die Beamten. Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter verletzt. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Beide Täter müssen sich nun wegen diverser Straftaten verantworten. Ein Grund für die Eskalation lag sicher am Alkoholmissbrauch der beiden jungen Männer. Der Jugendliche hatte über ein Promille, der Ältere von beiden brachte es auf stolze 2,5 Promille.

+++++++++++++++++++ (0875914) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/