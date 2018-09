Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Fahrradfahrerin stürzt ...

(GP) Göppingen - Fahrradfahrerin stürzt schwer / Schwere Verletzungen hat eine 53-Jährige bei einem Unfall am Montag in Göppingen erlitten.

Ulm - Die Frau war mit ihrem Fahrrad gegen 13.45 Uhr in der Stauferhalde unterwegs. Passanten fanden sie bewusstlos auf der Straße liegend und verständigten den Rettungsdienst. Der brachte die Schwerverletzte in die Klinik. Der Unfallhergang ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei (Tel.: 07335/96260 oder 07161/ 632360) in Verbindung zu setzen.

++++++1762207

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/