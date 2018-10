Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Handtasche auf dem ...

(GP) Göppingen - Handtasche auf dem Präsentierteller / Auf einem öffentlichen Parkplatz in Göppingen brach jemand am Mittwoch ein Auto auf.

Ulm - Der Dieb schlug an dem Smart die Scheibe der Beifahrertüre ein. Er angelte sich eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche heraus. Die Tat erfolgte in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr in der Faurndauer Straße. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an.

++++++2018115

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

"Tipp der Polizei: Sie wollen sich auf die Weihnachtszeit einstimmen? Am 1. Dezember findet um 19 Uhr in der Salacher Stauferlandhalle ein weihnachtliches Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg statt. Mit einem Mix aus unterhaltsamen Titeln und weihnachtlichen Anklängen möchten die Musiker bei ihren Zuhörern gute Laune und auch Besinnlichkeit vermitteln. Eintrittskarten erhalten Sie im Rathaus in Salach, bei der Buchhandlung Dölker in Salach, bei der Pressestelle der Ulmer Polizei oder an der Abendkasse. Wir freuen uns auf Sie!"

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/