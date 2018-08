Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Jogger wird vermisst / ...

(GP) Göppingen - Jogger wird vermisst / Ein 84-Jähriger kam nach dem Joggen nicht mehr nach Hause. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ulm - Mit einem Hubschrauber, Mantrailer- und Flächensuchhunden suchte die Polizei am Freitagabend und die ganze Nacht im Stauferpark nach einem vermissten Jogger. Angehörige hatten gegen 19.10 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ein 84 Jahre alter Mann nicht vom Lauftraining nach Hause kam. Sein Auto stand auf dem Parkplatz Oberholz beim Trimmdichpfad an der L1075. Zeugen gaben an, dass sie gegen 18.00 Uhr einen älteren Mann, auf den die Beschreibung passte, im Bereich des Parkplatzes sahen. Die Absuche des Waldgebietes westlich der Hohenstraufenstraße bis zur Bartenbacher Straße und der gewöhnlichen Joggingstrecke Nr. 2 u. 3 im östlichen Teil des Stauferparks verlief leider erfolglos. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat den 84-Jährigen seit Freitagnachmittag gesehen? Er ist ca. 175 cm groß und hat eine hagere Figur sowie fast eine Glatze. Er trägt ein dunkelblaues ärmelloses Laufshirt, eine schwarze Sporthose und Laufschuhe. Hinweise bitte an das Polizeirevier Göppingen unter der Telefonnummer 07161/632360.

+++++++++++++++1572864 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/