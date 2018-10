Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Kleingeld oder nichts / ...

(GP) Göppingen - Kleingeld oder nichts / In drei Autos suchten Unbekannte Sonntagnacht in Göppingen nach Beute.

Ulm - Drei Autos durchwühlten die Unbekannten am Sonntag oder Montag:

Zwischen 16.30 und 7.30 Uhr waren die Einbrecher im Einsteinweg. Dort parkte ein Mercedes. Die Unbekannten öffneten ihn und suchten im Handschuhfach nach Brauchbarem. Dort fanden sie nichts. In der Mittelkonsole lag Münzgeld. Das brauchten die Einbrecher. Wie die in den Pkw kamen, muss die Polizei noch herausfinden.

In der Blumhardtstraße suchten die Täter in zwei Autos nach Beute. Leichtes Spiel hatten sie bei einem Polo. Den hatte der Besitzer nicht verschlossen. Dort fanden die Einbrecher aber nichts. Auch in einem Passat suchten sie vergeblich.

Die Spuren der Unbekannten haben die Ermittler der Göppinger Polizei (07161/632360) gesichert. So erhalten sie erste Hinweise auf die Täter.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone sowie sonstige zurückgelassene Sachen wie Handtaschen abgesehen. Lassen sie deshalb keine Wertsachen im Auto zurück. Weitere Informationen auf http://www.polizei-beratung.de.

++++1898979 1898307

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Neu: Jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/