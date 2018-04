Polizeipräsidium Ulm / Göppingen - Motorrad schleuderte in ...

(GP) Göppingen - Motorrad schleuderte in Fahrradunterstand

Ulm - Am Freitagmittag, gegen 13.40 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit dem Motorrad entlang der Jahnstraße in Richtung Jebenhäuser Straße. Als er einen Lastwagen überholt hatte, geriet in Schwierigkeiten. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und rutschte in einen Fahrradunterstand bei der dortigen Bushaltestelle. Der Fahrer und sein 16-jähriger Mitfahrer trugen zwar den vorgeschriebenen Helm aber sonst keine Schutzkleidung. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankhaus gefahren. Fußgänger, die an der Bushaltestelle warteten, wurden nicht verletzt. Durch den Aufprall wurden ein Fahrrad, ein geparkter Roller und der Fahrradunterstand beschädigt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Störungen durch Schaulustige und unsicheren Verkehrssituationen am dortigen Fußgängerüberweg.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (WE) 0778227 und 0778884 Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/